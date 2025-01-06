Ситуацию на валютном рынке прокомментировала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

5 января 2025 года курс тенге открылся на уровне 525,00 тенге за доллар США и торговался в диапазоне 525,00-528,00 тенге за доллар США. По итогам вчерашних торгов средневзвешенный курс сложился на уровне 526,30 тенге за доллар США, ослабев на 0,2%.

Торги прошли в условиях низкой активности из-за закрытых международных финансовых рынков, а их объем составил всего 119,5 млн долларов США. Для сравнения: в январе 2024 года среднедневной объем торгов достигал 172 млн долларов, а в декабре 2024 года — 254 млн долларов. Спрос участников рынка был преимущественно сформирован их короткой позицией по долларам, накопленной за выходные дни.

Со стороны внешних факторов давление на тенге, как и на другие валюты развивающихся стран, продолжает оказывать усиливающийся доллар США. Индекс доллара США достиг 108 пунктов — это максимум за два года. Это свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к американской валюте, что негативно сказывается на позициях национальных валют по всему миру.

Другим фактором является динамика российского рубля, на которую привыкли ориентироваться участники рынка, в том числе ввиду значительной роли России в торговом обороте Казахстана. Однако следует учитывать, что в текущих условиях котировки российского рубля к доллару США могут быть искажены низкой ликвидностью в период длительных праздничных выходных. В такие периоды может наблюдаться повышение волатильности. Так, по состоянию на 3 января 2025 года курс ослаб до 110,6 рублей за доллар США.

К тому же, в отличие от тенге, рубль подвержен влиянию специфических факторов, в том числе связанных с санкционной составляющей. Полагаю, что динамика российского рубля в текущих реалиях не должна являться ориентиром и может способствовать чрезмерной реакции рынка, что потенциально искажает курсообразование на локальном рынке и приводит к излишней волатильности. Очевидно, что в настоящее время рынки наших стран находятся и функционируют в разных условиях. Поэтому в данных условиях резкие колебания российского рубля к доллару США не должны находить отражения на обменном курсе тенге/доллар, так как не соответствуют фундаментальным экономическим реалиям.

Национальный Банк на постоянной основе отслеживает ситуацию на валютном рынке.

В случае усиления необоснованного давления на тенге, не обусловленного фундаментальными факторами, Национальный Банк готов обеспечить дополнительное предложение валюты на рынке за счет золотовалютных резервов.

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