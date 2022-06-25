Заявление о «пандемии» оспы обезьян оказалось ложным

С 23 июня в СМИ стали массово выходить публикации о том, что ВОЗ якобы объявила о пандемии оспы обезьян. Эта информация оказалась ложной.

Такое же сообщение появилось на сайтеМинистерства здравоохранения Казахстана. О «пандемии» объявила Всемирная сеть здравоохранения. Это общественная организация, у которой нет полномочийвыступать с такими заявлениями.

Многие издания, публикуя эту новость, по ошибке приписывают утверждение о «пандемии» ВОЗ. В заявлении Всемирной сети здравоохранения говорится о 58 странах, где якобы зарегистрировано 3417 подтверждённых случаев оспы обезьян, при этом скорость распространения болезни якобы «увеличивается неделя за неделей». Также организация призвала ВОЗ обратить внимание на проблему и принять меры.

«ВОЗ необходимо срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения», – говорится в сообщении.

На официальном сайте ВОЗ никакой информации о «пандемии» нет, а последние данные о вспышке оспы обезьян опубликованы 17 июня. В этом пресс-релизе говорится о том, что по состоянию на 15 июня в ВОЗ поступили сообщения о 2103 лабораторно подтверждённых случаях в 42 странах и одном вероятном случае смертельного исхода.

Также на сайте ВОЗ сообщают, что 23 июня гендиректор организации здравоохранения действительно созывает чрезвычайный комитет в связи со вспышкой этого вируса.

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