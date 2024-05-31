Заявление об утильсборе сделали в министерстве промышленности Казахстана

Утилизационный сбор и первичная регистрация – часть мер по регулированию ввоза и эксплуатации автомобилей. К ним относится и проверки соответствия транспорта действующему законодательству, что также направлено на обеспечение безопасности каждого гражданина и ситуации на дорогах, в целом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.

Вопрос утилизационного сбора и первичной регистрации привел к появлению оживленных дискуссий. Утилизационный сбор был введен в 2016 году. С тех пор утильсбор стал предметом споров, где на одной стороне стремление к экологической устойчивости и развитию казахстанской автомобильной промышленности, на другой – риски навредить экономике своей страны.

«В первую очередь, введение утилизационного платежа и сбора за первичную регистрацию существенно повлияло на обновление отечественного автопарка. Количество автотранспорта старше 10 лет снизилось и, в свою очередь, увеличилась доля автомобилей младше 3 лет. Этот фактор привел к повышению безопасности на дорогах. В 2022 году вследствие дорожно-транспортных происшествий пострадало более 15 тысяч человек, в сравнении с годом ранее показатель вырос на 8,9%. Тогда как в ноябре 2023 года было зарегистрировано 13,2 тыс., это на 1,5% ниже показателя прошлого года. Также в 2022 году в Казахстан привезли более 350 тыс. старых автомобилей, однако производственные показатели в отечественном автопроме увеличились на 20%, а продажи выросли на более чем 40%. В прошлом году показатели реализованных автомобилей выросли на 30,2%, произведенных – на 60,2%, что можно назвать лучшим результатом в истории казахстанского автопрома. Эти цифры демонстрируют не только повышенный спрос на новые автомобили, но и потенциал развития внутреннего рынка», — сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, отметили в минпромышленности, положительный тренд развития казахстанского автомобилестроения поддерживается открытием новых заводов совместно с крупными транспортными компаниями, предприятий по производству автокомпонентов, обеспечивая рынок не только необходимыми материалами, но и новыми рабочими местами.

«Обновление автопарка положительно воздействует не только на безопасность дорог, это отражается на стремлении улучшить качество жизни граждан, предоставив возможность выбрать более безопасные автомобили с лучшей системой безопасности. Вследствие чего, политика постепенного перехода на экологически чистые автомобили со стимулированием производства во внутреннем рынке является оптимальным решением, которое поддерживается утилизационным сбором и первичной регистрацией», — заключили в министерстве промышленности РК,.

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