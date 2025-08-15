Ситуация с обеспечением страны бензином марки АИ-95 находится под полным контролем Министерства энергетики. Сегодня, для координации действий в период сезонного роста спроса, глава ведомства Ерлан Аккенженов провел совещание с руководством АО «КазМунайГаз», а также с крупнейшими сетями АЗС и поставщиками нефтепродуктов.

В ходе совещания было отмечено, что текущие запасы бензина АИ-95 по стране составляют 67 тыс. тонн, что соответствует 16-дневному резерву потребления. Этот запас является оперативным и непрерывно пополняется за счет ежедневного производства топлива на отечественных нефтеперерабатывающих заводах.

При этом потребление в июле выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, а в августе ожидается дальнейшее увеличение спроса.Министр энергетики подчеркнул, что в текущих условиях главная задача Правительства — защитить интересы казахстанцев от дефицита и ценовой нестабильности.

«Сезонное увеличение спроса — штатная и прогнозируемая ситуация. Правительство держит ее под полным контролем и я требую от всех участников рынка обеспечить бесперебойные поставки, и исключить любые спекулятивные факторы. Никакого дефицита для наших граждан не будет, этот вопрос находится на особом контроле Правительства», — завил Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам совещания министр поручил всем участникам рынка в обязательном порядке обеспечить наличие минимальных запасов бензина АИ-95 на нефтебазах и АЗС, своевременно заключать договоры на поставку топлива для бесперебойной отгрузки в регионы, а также незамедлительно информировать Министерство о любых потенциальных рисках.

Министерство энергетики продолжит в ежедневном режиме координировать работу всех участников рынка для обеспечения полной стабильности и предсказуемости цен для всех казахстанцев.

