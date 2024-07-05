Заявление с предупреждением опубликовал Нацбанк РК

Национальный Банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленниками в социальной сети Instagram создана фэйковая страница national_bank_kazakhstan.

Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным Банком, злоумышленники создают фэйковые почтовые адреса регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах как правило содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платежными распоряжениями. При этом в случае перехода по ссылке мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое впоследствии используется для удаленного управления устройством.

Национальный Банк Казахстана напоминает, что единственным официальным аккаунтом регулятора в социальной сети является www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам.

Напомним, что Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

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