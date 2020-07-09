Заявления на «бумажные» услуги ЦОН можно подать дистанционно

По решениям главных областных санврачей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции центры обслуживания населения в разных областях работают по сокращенному графику. Кроме того, попасть в ЦОН возможно только предварительно забронировав очередь. В связи с этим Правительство для граждан совместно с другими государственными органами рассмотрело возможность подачи заявлений на получение некоторых бумажных услуг удаленно, путем подачи электронного обращения на портале eGov.kz.

Так, теперь посредством сервиса «Электронные обращения» можно подать заявки на 24 вида госуслуги социального обеспечения: назначение пенсионных выплат по возрасту, назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, назначение государственных специальных пособий и т.д.

Планируется, что в ближайшее время этот список пополнится еще на 6 услуг, среди которых назначение единовременной выплаты на погребение, назначение социальной выплаты на случаи потери кормильца и т.д.

Для того, чтобы подать заявку гражданину необходимо авторизоваться на портале egov.kz посредством электронно-цифровой подписи. Далее выбрать сервис «Электронные обращения» и заказать услугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги и т.д.

Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе «Стандарты государственных услуг» на сайте gov4c.kz), в том числе заявление, написанное в произвольной форме, с личной подписью услугополучателя. В графе «Кому?» — указать услугодателя – региональное подразделение госоргана, оказывающего услуги в зависимости от места регистрации услугополучателя (услугодатель указан в списке госуслуг).

К примеру, по услуге назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами обращение нужно адресовать в региональный филиал «Правительства для граждан», а по услуге назначение государственной адресной социальной помощи — в территориальные подразделения координации занятости и социальных программ.

В завершении заявку нужно подписать ЭЦП.

При возникновении вопросов работники госкорпорации свяжутся с гражданином по номеру указанного телефона.

Ответ о результате госуслуги отобразится в личном кабинете услугополучателя.

Перечень услуг, доступных с помощью сервиса «Электронные обращения» на портале Egov.kz.

Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение пособия по уходу за инвалидом первой группы с детства (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение пенсионных выплат по возрасту (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение государственной базовой пенсионной выплаты (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение государственных специальных пособий (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение специального государственного пособия (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам Республики Казахстан после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение государственного пособия многодетным семьям (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Присвоение или продление статуса оралмана (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Выдача или продление справки иностранцу или лицу без гражданства о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (территориальные подразделения Комитета труда, социальной защиты и миграции); Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Назначение государственной адресной социальной помощи (территориальные подразделения координации занятости и социальных программ); Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов (территориальные подразделения координации занятости и социальных программ); Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Выдача удостоверения реабилитированному лицу(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Предоставление инвалидам кресла-колясок(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях) — (Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»); Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»(Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»).

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