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Заявления на оценку профессиональных знаний для педагогов начали принимать в Казахстане

Фото из открытых источников

В Национальном центре тестирования рассказали, какие действующие и будущие работники образования могут пройти эту процедуру.

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27 марта в Казахстане открывается приём заявлений от педагогов на оценку знаний, сообщили в Национальном центре тестирования. Раньше эту процедуру называли Национальным квалификационным тестированием, передает informburo.kz

Заявления принимают на сайте центра. Тестирование пройдёт с 3-го по 22 апреля. В нём могут принять участие:

  • педагоги дошкольных организаций воспитания и обучения;
  • методисты организаций образования, кроме методистов методических кабинетов или центров;
  • педагоги общего среднего образования;
  • воспитатели интернатов, общежитий и специальных организаций;
  • руководители организаций образования, методических кабинетов или центров;
  • педагоги организаций технического и профессионального, послесреднего образования, преподающие общеобразовательные, общепрофессиональные, специальные, общегуманитарные и социально-экономические дисциплины;
  • выпускники вузов и колледжей по педагогическим направлениям;
  • кандидаты без стажа, имеющие техническое и профессиональное, высшее и/или послевузовское образование по педагогическим направлениям.
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