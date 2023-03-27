Заявления на оценку профессиональных знаний для педагогов начали принимать в Казахстане

В Национальном центре тестирования рассказали, какие действующие и будущие работники образования могут пройти эту процедуру.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

27 марта в Казахстане открывается приём заявлений от педагогов на оценку знаний, сообщили в Национальном центре тестирования. Раньше эту процедуру называли Национальным квалификационным тестированием, передает informburo.kz

Заявления принимают на сайте центра. Тестирование пройдёт с 3-го по 22 апреля. В нём могут принять участие: