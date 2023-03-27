Заявления на оценку профессиональных знаний для педагогов начали принимать в Казахстане

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В Национальном центре тестирования рассказали, какие действующие и будущие работники образования могут пройти эту процедуру.
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27 марта в Казахстане открывается приём заявлений от педагогов на оценку знаний, сообщили в Национальном центре тестирования. Раньше эту процедуру называли Национальным квалификационным тестированием, передает informburo.kz
Заявления принимают на сайте центра. Тестирование пройдёт с 3-го по 22 апреля. В нём могут принять участие:
- педагоги дошкольных организаций воспитания и обучения;
- методисты организаций образования, кроме методистов методических кабинетов или центров;
- педагоги общего среднего образования;
- воспитатели интернатов, общежитий и специальных организаций;
- руководители организаций образования, методических кабинетов или центров;
- педагоги организаций технического и профессионального, послесреднего образования, преподающие общеобразовательные, общепрофессиональные, специальные, общегуманитарные и социально-экономические дисциплины;
- выпускники вузов и колледжей по педагогическим направлениям;
- кандидаты без стажа, имеющие техническое и профессиональное, высшее и/или послевузовское образование по педагогическим направлениям.