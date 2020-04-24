Заявления на участие в ЕНТ выпускникам школ нужно подать онлайн

В Костанайской области уже неделю открыт прием заявлений от школьников на участие в ЕНТ. Однако к сегодняшнему утру таких заявок было подано всего около 200. При том, что в регионе по прогнозам должно поступить до 2,5 тысяч обращений.

Прием заявлений в этом году полностью перешел в электронный формат. Заявку на участие нужно подать через сайт ent2020.testcenter.kz, но предварительно учащимся нужно зарегистрироваться на портале eGov в базе мобильных граждан. Это может сделать как сам школьник, если ему уже исполнилось 18, так и один из его родителей, если совершеннолетие еще не наступило. Прием заявлений продлится до 10 мая. Однако в костанайском центре тестирования допускают, что часть учащихся может столкнуться с проблемами при регистрации. Причиной может стать отсутствие доступа в интернет в отдаленных районах и поселках. Решение на этот счет уже предусмотрено. К 1 мая центр предоставит списки зарегистрировавшихся в школы, а те определят, кого из выпускников в них не хватает. Учащимся, которых в перечне не будет, но они желают сдать ЕНТ, предложат подать заявление традиционным способом.



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