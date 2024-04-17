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«Зайцев» развелось! Как будут оплачивать за проезд костанайцы

Фотография для новости "Зайцев" развелось! Как будут оплачивать за проезд костанайцы

pixabay.com

В 2021 году в общественном транспорте Костаная начал действовать дифференцированный тариф. Оплата за проезд наличными составляет 170 тенге, а картой — 100 тенге. Как отмечают специалисты, за это время статистика показала, что 97% платежей производятся в электронной форме, и только 3%-наличными.

Жители города привыкли входить в автобус через заднюю дверь, а оплачивать, когда выходят через переднюю. Но с 20-го апреля, в общественном транспорте будут действовать новые правила. Оплачивать проезд нужно будет сразу при входе.

«Теперь, когда контроллеры будут заходит в салоны автобуса они смогут у каждого пассажира проверить проездной документ. Если оплата производилась электронно, через QR-код, через СМС, то по телефону могут показать. В случае, если пассажир оплатил картой транспортной или банковской, у сотрудников будет специально приспособление прислонив к которому сотрудник сможет увидеть дату последней оплаты проезда», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Если оплата производилась наличными, то пассажир в праве попросить у водителя бумажный билет. На определенных остановках будут заходить контроллеры и проверять оплату у пассажиров. Новые правила в автобусах вводятся из-за так называемых «зайцев», которые не оплачивают проезд в автобусах.

«На сегодняшний день данный вид оплаты уже практикуется более двух лет на маршрутах №27 и 24. Они практикуют с даты начала ввода электронного билетирования. Поэтому нареканий особо не было. Я могу сказать, что большого столпотворения при посадке тоже не должно быть, так как тоже время на оплату у пассажиров уходило на выходе с автобуса», — отметил Нурдаулет Бейснов.

Как отметил Нурдаулет Бейсенов, для проверки оплаты проезда по городу будет увеличен штат контролеров с 5 до 20 человек. Они совместно с правоохранительными органами будут проводить рейдовые мероприятия. В случае выявления безбилетного проезда предусмотрен штраф в рамзере 2 МРП.

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