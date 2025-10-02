В Казахстане действует ОПГ, оформляющая кредиты на граждан обманным путём. О её деятельности на заседании Мажилиса рассказал депутат Асхат Рахимжанов.

«В Казахстане действует ОПГ, системно оформляющая мошеннические кредиты на граждан. Масштабы этой проблемы обретают массовый характер. Особую тревогу вызывает, то, что данные преступления совершаются внутри страны при непосредственном участии банков второго уровня. По свидетельствам потерпевших кредиты оформляются на основании поддельных либо недействительных доверенностей, зачастую задним числом или вовсе без них. А также без биометрической идентификации и согласия граждан. В рамках поездок в ВКО ко мне обратилась группа граждан, пострадавших от действий такой схемы. По их словам, звонки поступали от неизвестных лиц, которые направляли их в конкретные отделения к определенным менеджерам. Именно там на граждан и их родственников оформлялись фиктивные кредиты. Имеются списки таких сотрудников, которые мы предоставим в правоохранительные органы. Возникает закономерный вопрос, понимают ли финорганизации масштабы угрозы и осознают ли, что действия их работников подрывают доверие граждан к банковской системе и государственным институтам. МВД провести всестороннюю проверку деятельности менеджеров БВУ, дать правовую оценку фактов оформления кредитов по поддельным доверенностям, а также предоставить депутатскому корпусу алгоритмы выявления подобных преступлений», — отметил депутат Асхат Рахимжанов.

