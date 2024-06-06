Заказов могут лишиться таксисты в Казахстане

Данные меры предусмотрены в рамках Меморандума о сотрудничестве, который был заключен между Минтранспорта Казахстана и inDrive, Яндекс Go. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК.

Таким образом, на основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов. Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности.

«В целом Меморандум, подписанный между Министерством транспорта Казахстана, МВД РК, inDrive и Яндекс Go предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта. В рамках реализации стратегического документа планируется проведение тренингов для водителей-партнеров платформ в онлайн и оффлайн форматах на тему соблюдения ПДД, правил общения с пассажирами и правил безопасности на междугородних трассах. К слову, главная цель разработки меморандума – это повышение безопасности пользователей на междугородних трассах республиканского и местного значения, а также на внутригородских дорогах», — сообщает министерство транспорта РК.

Также по словам представителей компаний, до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.

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