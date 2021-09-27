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Закладчика наркотиков задержали костанайские оперативники

Фото ДП

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Сразу несколько операций по изъятию крупных партий наркотиков провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Так, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий в Костанае задержан 34-летний местный житель, ранее не судимый. В кармане куртки у безработного мужчины находился бумажный конверт, внутри которого были три zip-пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе данное вещество является аналогом психотропного вещества «мефедрон» общим весом более 19 граммов.

Далее, в ходе обыска по месту жительства мужчины в пристройке сотрудниками полиции обнаружен полиэтиленовый пакет с «гашишом» более килограмма.

По данному факту ведется расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

При пересечении пункта пограничного пропуска «Кайрак» у 50-летнего мужчины, следующего в Российскую Федерацию внутри чехла для термоса, а также в носке обнаружены свертки с веществом растительного происхождения. Изъятые вещества в трех свертках оказались марихуаной общим весом более 10 граммов. Подозреваемый следовал в РФ на работу.

Кроме этого, сотрудниками УПН был выявлен и закладчик наркотиков. При личном досмотре у 27-летнего костанайца в кармане куртки обнаружено 40 свертков, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предназначенных для закладок. Мужчина пояснил, что изъятое у него вещество является аналогом синтетического психотропного вещества «Спайс». Часть аналогичных свертков подозреваемый уже успел разложить в различных частях города. Оперативниками обнаружено и изъято на территории Костаная 26 спрятанных закладок идентично изъятых у подозреваемого. По данному факту проводится расследование.

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