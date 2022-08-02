Закладчика наркотиков задержали костанайские полицейские

Сотрудники полиции города Костаная задержали водителя, у которого изъято150 свертков синтетических наркотиков.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022»патрульные остановили на трассе «Рудный-Костанай» автомашину «ВАЗ-2111».

При осмотре салона полицейские обнаружили небольшие свертки, обмотанные изолентой. Согласно заключению судебно-химической экспертизы вещество является наркотическим средством синтетического происхождения «Мефедрон» и «А-PVP».Общий вес составил более124 граммов.

По информации полиции, 23-летний житель Костаная занимался незаконной продажей наркотиков через интернет-магазин. Закладчик указывал места «покупателям», где они могли забрать «товар».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297ч.3УК «Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере».

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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