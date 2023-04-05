Закладчика наркотиков задержали полицейские Костаная

Сотрудниками УПН ДП области задержан 29-летний горожанин. В ходе личного обыска у него изъят zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в качестве закладки.

Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом.

Общий вес наркотиков составил 30,62 гр, в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон.

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.

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