Закладчика наркотиков задержали полицейские Костаная

Сотрудниками УПН ДП области задержан 29-летний горожанин. В ходе личного обыска у него изъят zip-пакет с психотропным наркотическим средством a-PVP, который он собирался оставить в качестве закладки.
Также в доме подозреваемого изъяты 74 zip-пакета, обернутых в изоленту, и 5 zip-пакетов с порошкообразным веществом.
Общий вес наркотиков составил 30,62 гр, в zip-пакетах находилось психотропное наркотическое средство a-PVP и мефедрон.
Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК.