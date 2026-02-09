Сегодня на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в городе Рудный Костанайской области маленькая девочка оказалась запертой в ванной комнате. Из-за заклинившего дверного замка взрослые не смогли самостоятельно открыть дверь и обратились за помощью к спасателям.

Оперативная помощь спасателей

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям. Используя специальный инструмент, они аккуратно вскрыли дверной замок и освободили ребёнка. Девочка была передана родителям, медицинская помощь ей не потребовалась — всё ограничилось испугом.

Благодарность от матери ребёнка

После происшествия мама девочки направила в адрес ДЧС Костанайской области благодарственное сообщение. В нём она отметила профессионализм, оперативность и внимательное отношение спасателей, подчеркнув, что их слаженные действия помогли быстро и безопасно разрешить ситуацию.

По словам женщины, сотрудники пожарной части города Рудного действовали спокойно и уверенно, обеспечив безопасность и эмоциональное спокойствие ребёнка.

