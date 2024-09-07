Заключенному в Костанайской области вынесен приговор по новой статье

В Костанайской области заключенный, отбывавший срок за убийство, демонстративно разбил камеру наблюдения. Ранее он получил 36 взысканий, ему определена третья отрицательная степень поведения. Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области подал иск о возмещении ущерба, причиненного поломкой камеры. Также возбуждено уголовное дело по факту порчи видеонаблюдения.

«Осужденный признал свою вину и его представители возместили ущерб в сумме 111 тысяч 400 тенге. Он пояснил, что сломал камеру, потому что «сдали нервы». Судом города Костаная за порчу видеонаблюдения мужчине назначен срок в виде одного года лишения свободы, с частичным присоединением неотбытого срока наказания по предыдущему приговору, и окончательно назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности», — сообщили в КУИС.

Ранее сообщалось, что, за порчу видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях введена уголовная ответственность.

Норма предусмотрена в статье 428-1 «Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания». Статья введена в действие в июле текущего года и направлена на сохранность системы сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от шести месяцев до семи лет и предусматривает привлечение к уголовной ответственности как осужденных, так и сотрудников учреждений.

Как рассказали в КУИС, необходимость введения данной нормы обусловлена введением сплошного видеонаблюдения во всех колониях республики. В ведомстве добавили, что помимо уголовной ответственности за порчу системы видеонаблюдения будут направлены иски в суд для рассмотрения возмещения ущерба в рамках гражданско-правового поля. По мнению экспертов, эта мера дисциплинирует заключенных, которых не устраивает круглосуточный контроль.

Напомним, в рамках послания главы государства было дано поручение о введении сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях республики с исключением всех «слепых зон». В рамках исполнения поручения в колониях страны установлено почти сорок тысяч камер видеонаблюдения с интеграцией в органы прокуратуры, территориальные департаменты и КУИС.