Заключенные исполнили мечту мальчика из детского дома в Костанае

Осужденные исполнили новогоднее желание воспитанника детского дома в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сюжет новогодней комедии российского кинематографа «Елки» в реальности приключился в Костанае. Благодаря так называемой теории шести рукопожатий мальчику из детского дома удалось осуществить свою мечту. Как и по сценарию фильма, где заветное желание девочки-сироты помогли исполнить абсолютно незнакомые ей люди.

Никита Огнев – 6-летний воспитанник детской деревни семейного типа «Жануя». Живет он здесь всего несколько месяцев, но за это время шустрый и незаурядный мальчик успел расположить к себе всех окружающих, и дядю Дулата в том числе. В октябре на концерте, посвященном юбилею детского дома, Никита, сидя на руках у начальника Северного отдела Дулата Жаныбекова, рассказал ему о своей мечте.

«Никитос сидел у меня на коленях и шепотом в ухо говорит мне: а можно зимнюю горку? И с 30 октября я начал думать, как бы это реализовать. Обратился к начальнику УК 161/2, при встрече оказалось, что он мой сокурсник, мы вместе окончили алматинскую академию. Переговорили, и он сказал, что идею озвучит предпринимателям, чьи цеха располагаются на территории колонии, и если они поддержат, он даст знать», — вспоминает полицейский.

Предприниматель Ренат Абдрахманов, чей столярный цех находится в колонии, откликнулся и предоставил материал для изготовления деревянной горки. Дальше эскизом аттракциона и изготовлением занимались осужденные. Вообще, в цеху заключенные изготавливают мебель, горку делали впервые.

«Я сам воспитывался в детском доме, знаю, как дети ждут Нового года и подарков, поэтому с радостью откликнулся на предложение мастера сделать горку. У нас в детдоме не было горки, ходили за несколько километров на другую горку. Мы с ребятами посидели, подумали, плюс администрация предоставила нам фотографии, какие горки можно сделать, плюс пофантазировали сами, неплохая, думаю, получилась, и главное — безопасная», — рассказывает осужденный Мирас Бекишев.

Окна комнаты, где живет Никита, выходят как раз на то место, где установили горку. Когда ее привезли, рассказывают в детском доме, радости мальчика не было предела. Плюс ко всему полицейские украсили горку гирляндами и купили подарки для детей. Счастливый Никита позировал на камеру с удовольствием и даже, можно сказать, со знанием дела: мальчик активно участвует в постановках. В последнем спектакле ему доверили роль Медведя.

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