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  3. Заключенный изнасиловал восьмилетнюю девочку на улице

Заключенный изнасиловал восьмилетнюю девочку на улице

Инцидент произошел днем 13 июля. 

По данным полиции, задержан подозреваемый, отбывающий наказание в колонии-поселении в 30 минутах от Петропавловска, пишет Экспресс К.

Им оказался 27-летний житель Айыртауского района. Ранее он уже был судим за тяжкие преступления. С декабря прошлого года осужденный был переведен в учреждение минимальной безопасности в село Ольшанка.

Сейчас он находится в ИВС УП Петропавловска.

«По прибытии он был трудоустроен в качестве разнорабочего. Начато расследование по ст. 120, ч. 4, УК РК «изнасилование в отношении малолетней». Прокуратурой области будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц уполномоченных органов», — уточнили в прокуратуре СКО.

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