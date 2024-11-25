22 ноября Комитетом национальной безопасности совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу пресечена деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.

По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.

«В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в г.Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле. В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса», — сообщает пресс-служба КНБ РК.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.