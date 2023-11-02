Закольцевать город. О намерениях полиции в оснащении Костаная, рассказали в ДП

60 новых авторегистраторов появятся в Костанае до конца этого года. Они будут подключены к интеллектуальной системе видеоконтроля «Сергек», которая, по данным полиции, способна анализировать, прогнозировать и фиксировать правонарушения на дорогах и улицах города.

В первую очередь цифровизация полиции, которая ведется в Казахстане, сейчас связана с обеспечением надзора за дорожным движением. Как отмечает заместитель начальника костанайского полицейского департамента Алексей Милюк, в области вводятся новые автоматические средства фиксации нарушений ПДД, которые подключат к интеллектуальной системе «Сергек».

«Дополнительно планируется установить порядка 180 комплексов и 1000 камер видео-наблюдения. Проект уже поддержан. Уже идет установка по Костанаю соответствующих камер. Порядка шести комплексов уже установлено на территории города. Сейчас, пока, они работают в тестовом режиме. Пока все не установят, еще не запустят», — говорит заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

Предполагается, что комплексы с системой «Сергек» начнут работу в декабре. Параллельно идет модернизация костанайского центра оперативного управления, в котором добавляются рабочие места, чтобы сотрудники полиции в онлайн режиме могли отслеживать состояние дорожной безопасности. На первом этапе, он продлится до конца года, с тысячью камер наблюдения, установят 60 камер системы «Сергек». Еще 120, если успеет подрядчик, появятся в первые шесть месяцев 2024 года.

«В дальнейшей перспективе, планируем, перейти, уже дальше на города областного значения, это Рудный Лисаковск и Житикара, и полностью закольцевать город по Костанайскому району», — отметил Алексей Милюк.

Автокомплексы, подключенные к системе «Сергек», по данным полиции, могут распознавать и разыскивать транспортные средства по государственному номерному знаку, могут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и игнорирование требований разметки. В перспективе, при модернизации системы, функции могут быть расширены до выявления восьми видов нарушений. Прибавятся такие, как непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону.

«Помимо этого, система позволяет отслеживать в видео-потоке злостных нарушителей ПДД, к примеру, лишенных водительских прав, тех, у кого не пройден техосмотр, не имеется страховки. Система анализирует, в течение двух-трех секунд передает информацию на ближайшие планшеты участковых», — разъяснил Милюк.

По данным полиции, благодаря ранее установленным на других устройствах систем «Сергек» и «Коргау», с апреля этого года выявлен 351 нарушитель: сотня водителей, ранее лишенных прав, 67 автомобилей без техосмотра, 51 должник и два водителя, которые использовали подложные номера.

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