16 января 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Об этом сообщило издание Zakon.kz со ссылкой на Акорда.

В официальном сообщении отмечается, что текст закона будет опубликован в печатных изданиях. Одновременно Глава государства подписал сопутствующий закон — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Цель — финансовая стабильность банковской системы

Оба закона направлены на укрепление устойчивости банковского сектора и развитие современной финансовой инфраструктуры. Документ о банках включает шесть ключевых направлений реформ.

Базовая и универсальная лицензии

В Казахстане вводится модель базовой и универсальной банковской лицензии. Она призвана создать более конкурентную и устойчивую среду. Базовая лицензия предполагает ограниченный перечень операций и сниженные регуляторные требования.

Развитие исламского финансирования

Универсальным банкам разрешат проводить исламские банковские операции в формате так называемых «исламских окон». Это позволит создавать специализированные подразделения без необходимости открытия отдельного исламского банка.

Защита прав потребителей финансовых услуг

Закон вводит поведенческий надзор , ориентированный на защиту клиентов. Планируется создание офиса единого финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам, а также внедрение трёхуровневой системы досудебного урегулирования споров.

Новый механизм работы с проблемными банками

Предусмотрен современный механизм урегулирования неплатежеспособных банков, основанный на международной практике. Он включает три этапа:

усиленный надзор,

восстановление финансовой устойчивости,

урегулирование неплатежеспособности.

Для системно значимых банков вводятся требования по способности поглощать убытки за счёт конвертации обязательств в капитал. Государственная поддержка допускается только в крайнем случае — через временное и возмездное участие в капитале с последующей продажей инвестору.

Усиление корпоративного управления

Банковское регулирование будет усовершенствовано за счёт развития корпоративного управления и оптимизации норм. Усиливается роль независимых директоров, вводятся дополнительные требования к их независимости, а максимальный срок пребывания в совете директоров ограничивается девятью годами.

Цифровые активы и финтех

Ключевой новеллой закона стало развитие финтех-сектора и разрешение оборота цифровых финансовых активов в Казахстане. Закрепляются три категории цифровых активов:

стейблкоины;

цифровые активы, обеспеченные финансовыми инструментами, имущественными правами, товарами или иным имуществом;

финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровых платформах.

Принятые изменения формируют новую правовую основу для развития банковского сектора и цифровой экономики страны.

Февраль в Костанайской области будет теплее нормы и с частыми метелями В Костанайской области в феврале ожидается относительно тёплая для зимы погода. Средняя температура воздуха за...

Дом культуры в селе Костанайской области заморозили: коллектив бьёт тревогу В редакцию alau.kz обратилась культорганизатор Жалтыркольского сельского Дома культуры Денисовского района Наталья Павленко, проработавшая в...

Многомиллиардные долги по зарплате: почти 12 тысяч казахстанцев остались без своевременных выплат В 2025 году государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 629 предприятиях страны....