16 января 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Об этом сообщило издание Zakon.kz со ссылкой на Акорда.
В официальном сообщении отмечается, что текст закона будет опубликован в печатных изданиях. Одновременно Глава государства подписал сопутствующий закон — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».
Цель — финансовая стабильность банковской системы
Оба закона направлены на укрепление устойчивости банковского сектора и развитие современной финансовой инфраструктуры. Документ о банках включает шесть ключевых направлений реформ.
Базовая и универсальная лицензии
В Казахстане вводится модель базовой и универсальной банковской лицензии. Она призвана создать более конкурентную и устойчивую среду. Базовая лицензия предполагает ограниченный перечень операций и сниженные регуляторные требования.
Развитие исламского финансирования
Универсальным банкам разрешат проводить исламские банковские операции в формате так называемых «исламских окон». Это позволит создавать специализированные подразделения без необходимости открытия отдельного исламского банка.
Защита прав потребителей финансовых услуг
Закон вводит поведенческий надзор , ориентированный на защиту клиентов. Планируется создание офиса единого финансового омбудсмана по банковским, страховым и микрофинансовым услугам, а также внедрение трёхуровневой системы досудебного урегулирования споров.
Новый механизм работы с проблемными банками
Предусмотрен современный механизм урегулирования неплатежеспособных банков, основанный на международной практике. Он включает три этапа:
- усиленный надзор,
- восстановление финансовой устойчивости,
- урегулирование неплатежеспособности.
Для системно значимых банков вводятся требования по способности поглощать убытки за счёт конвертации обязательств в капитал. Государственная поддержка допускается только в крайнем случае — через временное и возмездное участие в капитале с последующей продажей инвестору.
Усиление корпоративного управления
Банковское регулирование будет усовершенствовано за счёт развития корпоративного управления и оптимизации норм. Усиливается роль независимых директоров, вводятся дополнительные требования к их независимости, а максимальный срок пребывания в совете директоров ограничивается девятью годами.
Цифровые активы и финтех
Ключевой новеллой закона стало развитие финтех-сектора и разрешение оборота цифровых финансовых активов в Казахстане. Закрепляются три категории цифровых активов:
- стейблкоины;
- цифровые активы, обеспеченные финансовыми инструментами, имущественными правами, товарами или иным имуществом;
- финансовые инструменты, выпускаемые в электронно-цифровой форме на цифровых платформах.
Принятые изменения формируют новую правовую основу для развития банковского сектора и цифровой экономики страны.
