Закон о банкротстве. Что могут запретить казахстанцам?

Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, что в рамках закона о банкротстве предлагается ввести запрет на выезд за границу, передает Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК в Нур-Султане вице-министр сообщил, что проект закона и концепция имеют социальную направленность.

«Сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада. Согласно информации кредитного бюро, на сегодня более одного миллиона граждан имеют нарушения сроков погашения кредитов, ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам, по налоговым платежам. Также имеется существенное количество исполнительных документов на сумму порядка четырех миллиардов тенге, возвращенных в связи с отсутствием у должника имущества», — сказал Султангазиев.

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Он сообщил, что министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается ввести три вида процедур, в зависимости от суммы и длительности долга:

Как предусмотрено законодательством, в проекте закона — восстановление платежеспособности. Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до пяти лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 миллионов тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон — должника и кредитора. Все, что не предусмотрено планом, например реализация имущества, применяться не будет. В случае если нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, предлагается применить банкротство в двух видах: первое – это внесудебное банкротство, его можно применять в трех случаях. Первый — граждане, которые имеют просрочку перед банками и микрокредитными организациями более пяти лет. Второй — граждане, чей долг не погашен в течение 12 месяцев. В этом случае сумма долга не должна превышать 300 тысяч тенге и отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг. Третий — начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до 5 миллионов тенге не погашен в течение 6 месяцев. Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал «электронного правительства». Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение «Е-салык азамат». Будет разработан отдельный модуль. После приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям, то есть отсутствие имущества, соответствие срокам просрочки и другое. Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 миллионов тенге, это 1600 МРП. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию, при условии отсутствия признаков недобросовестности должника.

Сообщается, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.

«Одновременно с возможностью списания предусмотрены и ограничения по банкротам. То есть здесь надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства. Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течение пяти лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страны в течение трех лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. То есть по особым случаям», — рассказал первый вице-министр финансов.

По словам Султангазиева, повторно применить банкротство граждане смогут только через семь лет.

«Поэтому, прежде чем объявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях. В целом применение банкротства позволит физическим лицам освободиться от долговой нагрузки и начать вести активную экономическую деятельность», — заключил вице-министр.