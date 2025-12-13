Мажилис принял поправки в Закон «О дорожном движении»
Во втором чтении депутаты поддержали изменения, которые запрещают стоянку автомобилей с работающим двигателем в населённых пунктах, если это создаёт неудобства жителям, сообщает сайт kolesa.kz
Конкретное время разрешённой работы двигателя будут определять местные исполнительные органы — акиматы. Исключения сделаны для электромобилей и спецтранспорта с маячками и сиренами.
Решение вопроса о прогреве авто во дворах
Поправки переложили на регионы определение того, сколько минут разрешено прогревать машины во дворах. Такой подход учитывает климатические и экологические особенности различных областей и позволяет быстрее корректировать местные правила при необходимости.
Платные парковки только в столицах
Документ также ограничивает платные коммунальные стоянки только Астаной и Алматы. Соответственно, штрафы за неоплаченную парковку будут действовать только в этих городах, с пересмотром Административного кодекса.
Вступление в силу
Поправки направлены в сенат и затем — на подпись президенту. Вступление в силу предусмотрено через шесть месяцев после официального опубликования, поэтому этой зимой автомобили можно прогревать согласно текущим правилам.
