Мажилис принял поправки в Закон «О дорожном движении»

Во втором чтении депутаты поддержали изменения, которые запрещают стоянку автомобилей с работающим двигателем в населённых пунктах, если это создаёт неудобства жителям, сообщает сайт kolesa.kz

Конкретное время разрешённой работы двигателя будут определять местные исполнительные органы — акиматы. Исключения сделаны для электромобилей и спецтранспорта с маячками и сиренами.

Решение вопроса о прогреве авто во дворах

Поправки переложили на регионы определение того, сколько минут разрешено прогревать машины во дворах. Такой подход учитывает климатические и экологические особенности различных областей и позволяет быстрее корректировать местные правила при необходимости.

Платные парковки только в столицах

Документ также ограничивает платные коммунальные стоянки только Астаной и Алматы. Соответственно, штрафы за неоплаченную парковку будут действовать только в этих городах, с пересмотром Административного кодекса.

Вступление в силу

Поправки направлены в сенат и затем — на подпись президенту. Вступление в силу предусмотрено через шесть месяцев после официального опубликования, поэтому этой зимой автомобили можно прогревать согласно текущим правилам.