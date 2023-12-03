Закон о повышении пенсий и минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге направили на подпись Токаеву

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Мажилис согласился с поправками сената и направил на подпись президенту закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы, передает informburo.kz
По закону с 1 января 2024 года установят:
- минимальный размер заработной платы на уровне 85 тысяч тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 тысяч тенге;
- минимальный размер пенсии – 57 тысяч тенге;
- месячный расчётный показатель – 3692 тенге;
- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 тысячи тенге.
В тексте закона говорится, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2024 года на 9%.
Ранее депутаты сената внесли в закон 180 предложений, которые предусматривают увеличение расходов в 2024 году на сумму 119,5 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счёт резервов президента и правительства.
В частности, на реализацию важных инициатив главы государства в социальной сфере предусматривают 42,1 млрд тенге:
За счёт увеличения минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге будет повышен доход более 350 тысяч человек.
Более 33 тысяч шахтёров будут получать специальные социальные выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста.
По национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» построят и отремонтируют 21 объект.
Также, как сообщил депутат Мархабат Жайымбетов, мажилис согласился с предложениями сената по выделению из резерва правительства 18,1 млрд тенге на реализацию программы «Ауыл – ел бесігі», в том числе на 2024 год – 13,6 млрд тенге.
Мажилис согласился с предложениями сената и направил закон на подпись главы государства.