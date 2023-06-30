Закон о самокатах подписал Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации дорожного движения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Ранее депутаты Сената одобрили данный законопроект. Он направлен на устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов.

«В законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство» с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей. Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час, и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей», — сообщили ранее депутаты.

Теперь водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. Для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 километров в час.

Также предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката.

Помимо этого, данным законом устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов. А именно, достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток — наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств.

Кроме того, в законодательные акты по вопросам организации дорожного движения внесены поправки, устанавливающие основания для остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным законом «О дорожном движении».

Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данных видов деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД.

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