Закон «О восстановлении платёжеспособности»: долги могут списать, но будут последствия

Народная партия Казахстана 27 июня организовала обсуждение законопроекта «О восстановлении платёжеспособности физлиц», который позволит должникам признать себя банкротами и, по мнению Минфина, поможет решить проблему закредитованности населения, передает informburo.kz

Причина январских беспорядков – кредиты?

Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев в приветственном слове отметил, что одной из причин январских беспорядков стала именно закредитованность казахстанцев.

За последние три года, по словам Ертысбаева, объём банковского кредитования физических лиц вырос на 70% и достиг астрономической суммы в 11 трлн 400 млрд тенге. То есть 6,3 млн казахстанцев сейчас имеют кредиты и ещё 1,2 млн закредитованы микрофинансовыми организациями (МФО).

«Одной из причин событий и всенародных протестов 5 января этого года являлась высокая закредитованность практически всего взрослого населения Казахстана.

Для миллионов граждан единственным способом выбраться из долговой ямы может стать процедура банкротства.

5 января президент поручил разработать закон о банкротстве физических лиц. Почему-то правительство сменило акцент и назвало законопроект о восстановлении платёжеспособности физлиц. У меня такое ощущение уже по названию, что это концептуально и содержательно диаметрально противоположный проект по замыслу», – выразил опасения Ермухамет Ертысбаев.

Глава НПК сказал, что банки и их лоббисты напоминают ему «средневековых менял и ростовщиков».

Заместитель председателя Комитета госдоходов Минфина Кайрат Миятов рассказал, что ведомство три месяца обсуждало законопроект с уполномоченными органами, общественностью и экспертами.

«Законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы восстановить экономическую способность граждан продолжать свою экономическую деятельность. Те граждане, которые попали в тяжёлую ситуацию с кредитами, будут иметь возможность провести процедуру банкротства. Такая процедура во всём мире не является выходом из ситуации. Это очень серьёзный шаг, который влечёт ограничения. Каждый должник перед этой процедурой должен сам оценить возможные последствия и постараться урегулировать долги перед кредиторами, то есть либо погасить, либо рассрочить», – пояснил Кайрат Миятов.

Законопроект предусматривает три процедуры банкротства: Процедура внесудебного банкротства позволяет, не являясь в суд, через электронное правительство подать заявление и пройти эту процедуру в течение шести месяцев. При этом задолженность не должна превышать 4,9 млн тенге (1600 МРП). Для внесудебного банкротства устанавливаются следующие условия: Отсутствие взносов по погашению долга в течение 12 месяцев или официальный доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума – 36 018 тенге. У должника не должно быть имущества. Необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. По долгам, которые превышают 4,9 млн тенге, граждане смогут применить процедуру судебного банкротства. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очерёдностью. Третья процедура – восстановление платёжеспособности. Она даёт возможность должнику через суд составить график погашения долга сроком до пяти лет. После того как должник будет признан банкротом, на него будут наложены ограничения: Не сможет получать займы и кредиты в течение пяти лет. Повторное банкротство возможно только через семь лет. Мониторинг финансового состояния банкрота в течение трёх лет. Обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности в течение года со дня признания их банкротом.

Как рассказал заместитель председателя НПК экономист Рахим Ошакбаев, в стране, к сожалению, сложилась ситуация, когда должник по закону не может выйти из долговой кабалы, долги наследуются при невероятно высокой процентной ставке. Сейчас максимальная ставка – 56%, напомнил эксперт. По его словам, официально 1,5 млн человек находятся на просрочке. Неофициально должников в два раза больше. При этом за два года пандемии, по данным Ошакбаева, банки заработали около 15 млрд долларов.

«Практически во всех развитых странах есть правовое разрешение неплатёжеспособности. Там выдают кредиты только тем, кто может их вернуть. У нас же раздают деньги всем, в том числе тем, кто имеет просроченную задолженность. Мы должны дать простую и понятную процедуру оформления неплатёжеспособности. Безусловно, она должна иметь последствия и не должна стимулировать иждивенческие настроения.

Но кредиты, я уверен, были выданы в несправедливых условиях с очень высокой ставкой с жестокими институтами взыскания.

Последние годы часто возникают драматические конфликты и трагедии. Сейчас у нас есть уникальный исторический шанс одним законом дать максимальный позитивный эффект на благосостояние граждан», – прокомментировал законопроект зампредседателя НПК.

Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова высказалась за то, чтобы не обвинять должников, вина, по её мнению, лежит как на правительстве, так и на банках.

«Здесь вопрос стоит о том, чтобы люди могли просто жить, потому что назвать жизнью закредитованность нельзя.

Должники поражены во многих правах. Например, не могут участвовать в госпрограммах по получению жилья. Их называют проблемными заёмщиками. На самом деле проблемным является наше правительство, которое ведёт такую экономическую политику и даёт преференции таким организациям, которые вынуждают людей находиться в такой ситуации.

Банки тоже должны нести ответственность перед гражданами за ту политику, которую они вели. Закон, который предлагается, опять ограничивает граждан в правах. Он ничего не решит. Многое зависит от того, как мы с вами сработаем, чтобы наши граждане оказались не только платёжеспособными, а могли жить и работать. И чтобы банки поддерживали население, а не только обогащались, при чём за наши народные деньги», – подчеркнула Ирина Смирнова.

Сейчас законопроект «О восстановлении платёжеспособности физических лиц» находится на рассмотрении в мажилисе парламента. Закон планируют принять в начале 2023 года.

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