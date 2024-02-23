Закон подписан. Школьникам запрещают использовать смартфоны на уроках

«Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях».

Во время обсуждения поправок в Мажилисе запрет на смартфоны во время уроков обосновали так:

«Это необходимо, чтобы во время урока не отвлекались ни ученики, ни сам учитель. Наделить организации образования самостоятельно определять политику использования абонентского устройства сотовой связи в организации образования на территории школы, колледжа», — говорится в сравнительной таблице Мажилиса.