Закон принят. Обязательную дактилоскопию казахстанцев введут в 2023 году

zakon.kz
Парламент Казахстана принял закон, согласно которому в Казахстане с 1 января 2023 года будет введена обязательная дактилоскопия граждан страны, передает Azattyq Rýhy.
Такая норма заложена в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел», одобренный Сенатом в двух чтениях. Обязательную дактилоскопию планировалось ввести раньше, но на это не хватило финансирования.
«Законопроектом предусмотрен перенос срока введения в действие дактилоскопической регистрации до 1 января 2023 года», – сказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Кроме того, законодательно прописаны нормы, повышающие статус участкового инспектора, вводится должность помощника участкового инспектора. А ряд функций в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, гражданской обороны и пожарной безопасности от Министерства внутренних дел РК передаются в Министерство по чрезвычайным ситуациям РК. Согласно им, органы гражданской обороны получат полномочия по расследованию уголовных дел о пожарах.
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