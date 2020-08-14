Законно ли повысился тариф за мусор в Костанае, рассказали в антимопонопольном ведомстве

Предприятие «Тазалык-2012», которое занимается вывозом мусора, подняло тариф. Причем вырос он более, чем на 100 тенге. Такие изменения руководство компании объясняет давней необходимостью, ведь тариф не поднимался уже 8 лет, передает alau.kz

В Костанае с 1 июня повысился тариф за вывоз мусора. Однако для многих жителей это стало сюрпризом. А все потому, что уведомлений от предприятия о поднятии тарифа не было. Если говорить в цифрах, то он вырос с 224 тенге до 351 тенге. На предприятии «Тазалык-2012» рассказали, что существующий тариф был установлен ещё в 2012 году, и с тех пор не менялся. Но вот необходимость назрела давно. К тому же, в 2018 году городской отдел ЖКХ его уже пересматривал.

«Был произведен расчет тарифа. Не нами, а именно по заказу ЖКХ и с учетом всех затрат, предприятий, которые работают в городе, вывозят мусор, наших также затрат, условий работы, их расчет составил 450 тенге в месяц с человека», — рассказал заместитель директора ТОО «Тазалык-2012» Сергей Брызгалов.

Но вот распоряжения от акимата о разрешении поднять тариф не было. Предприятие несколько раз подавало документы о необходимости увеличить стоимость вывоза мусора. И вот сейчас было получено одобрение. По словам Сергея Брызгалова, там решили не поднимать тариф до 450 тенге, а повысить на ту стоимость, которая позволит предприятию удержаться «на плаву». В «Тазалык» рассказали и о еще одной вечной проблеме — не все платят за вывоз мусора.

«Костанай су, КТЭК у них счетчики, они четко могут определить, поставили счетчик в квартиру, сколько вы взяли тепла, столько вы и заплатили. Если вы перестали платить, вам могут отключить это тепло. И вам деваться некуда, с мусором же ситуация совсем другая. Вот при населении города в районе 240 тысяч человек, договоров у нас 178 тысяч человек», — добавил Сергей Брызгалов.

Как утверждает руководство организации, ежегодный убыток от этого составляет 230 млн тенге. Но, если с тем, что обслуживающим предприятиям необходимо поднимать стоимость своих услуг, из-за роста цен на ГСМ, технику и прочее, все ясно. То вот с тем, законно ли такое резкое поднятие цен, а главное действительно ли оно обосновано, не все понятно. В комитете по защите и развитию конкуренции рассказали, что к ним поступила жалоба на поднятия тарифа «Тазалыком». Поэтому они начали анализ всего рынка ТБО, а не одного предприятия.

«Анализ уже ведется, мы запросы субъектам сделали, запросы в госорганы сделали. Сейчас сводим ответы, предоставленные субъектами. В случае обнаружения нарушений антимонопольного законодательства со стороны субъектов рынка ТБО, будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования», — пояснил заместитель руководителя департамента комитета по защите и развитию конкуренции Костанайской области Дамир Токжанов.

Дамир Токжанов указал, что многие сотрудники предприятий все еще остаются на дистанционном режиме работы, поэтому сбор данных затягивается. В целом же, по закону ведомству на проведение анализа рынка дается 1 год.

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