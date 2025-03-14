Более 800 тыс. человек допустили просрочку по своим займам. Об этом LS сообщили в АРРФР.

В агентстве отметили, что средний размер задолженности физлиц перед банками составляет около 2,5 млн тенге. Также регулятор рассказал, что на начало 2025 года количество клиентов, которые не погасили долг в срок перед банками, достигало 881 тыс.

Между тем на 1 февраля 2025 года доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляла 3,21% (1,14 трлн тенге) от совокупного ссудного портфеля БВУ. Отметим, что за пять лет данный показатель заметно снизился, поскольку на 1 февраля 2020 года доля подобных займов превышала 8% (1,22 трлн тенге).

Если рассмотреть розничный сегмент отдельно, то наибольшая доля плохих кредитов у физлиц по потребительским займам – 550 млрд тенге. Тем временем просрочка по ипотеке составляет 21,5 млрд тенге.

Напомним, что в Казахстане будут рассмотрены меры по ужесточению требований к оценке платежеспособности заемщиков и ограничению роста долговой нагрузки казахстанцев, имеющих просрочку. Также для ограничения накопления БВУ проблемных кредитов населения изучат дополнительные меры.

Ранее LS писал о том, что банкам и МФО могут запретить онлайн-выдачу займов казахстанцам, если они получают его в первый раз. Кроме того, планируется установить дополнительные требования по заключению финорганизациями потребительского займа с отдельными категориями физлиц (до 21 года, старше 55 лет) только после получения их согласия на такой договор и пр

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