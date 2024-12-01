Объем потребительского кредитования в регионах вырос на 2,8 трлн тенге с начала года, передает LS.

Согласно данным Нацбанка, на 1 ноября текущего года банки выдали населению на личные цели 13,1 трлн тенге, тогда как в начале года – 10,3 трлн тенге. Рост составил 27,2%.

В разрезе регионов наибольший объем займов взяли жители Алматы – 4,06 трлн тенге (+23,03%). На втором месте – Астана, 1,37 трлн тенге (+30,5%), а на третьем – Шымкент, 1,04 трлн тенге (+25,4%).

Также потребительские кредиты активно оформляли в Карагандинской – 754,5 млрд тенге (+23,1%), Актюбинской – 554,3 млрд тенге (+28,9%), и Мангистауской областях – 522 млрд тенге (+26,2%).

А вот меньше всего ссуд на личные цели взяли в СКО – 173,6 млрд тенге (+30,04%) и области Ұлытау – 124,8 млрд тенге (+30,1%).

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