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Закредитованным казахстанцам предложили новый механизм помощи

— Сегодня, 16:10
Изображение для новости: Закредитованным казахстанцам предложили новый механизм помощи

Сгенерировано ИИ


Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривает возможность внедрения механизма товарного кредита для граждан, испытывающих финансовые трудности.

Этот вопрос обсудили министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев и секретарь партии «Әділет» Эльдар Жумагазиев.

Новый механизм предполагает предоставление гражданам не денежных средств, а производственных активов, которые помогут начать собственное дело и получать доход.

Предполагается, что участники программы смогут бесплатно пройти обучение, выбрать направление деятельности с учетом специфики своего населенного пункта, получать профессиональное сопровождение, а также работать через сельскохозяйственные кооперативы с возможностью гарантированного сбыта продукции.

Особое внимание планируется уделить поддержке граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам и испытывающих сложности с получением традиционных банковских займов.

По словам министра труда Аскарбека Ертаева, главная задача — не просто оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а создать условия для появления устойчивых источников дохода и вовлечения граждан в продуктивную занятость.

В свою очередь в партии «Әділет» считают, что механизм товарного кредита может стать частью действующего проекта «Ауыл аманаты» и не потребует создания новых институтов.

По итогам встречи стороны договорились проработать инициативу, подготовить необходимую нормативную базу, образовательные программы и определить пилотные регионы для реализации проекта.



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