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Закроет ли Казахстан границу из-за распространения Covid-19

bbc.com

Главный санврач страны считает, что сейчас нет смысла закрывать границу: в Казахстане циркулирует тот же штамм вируса, что и во многих странах мира.

Казахстан пока не рассматривает закрытие границы из-за распространения коронавируса. Для этого должны сложиться особые условия, пояснила главный санврач страны Айжан Есмагамбетова.

При ограничительных мерах на границе, отметила санврач, главная задача – максимально оттянуть ввоз в страну любого штамма, которого нет на территории Казахстана. Сегодня по всему распространён «Омикрон BA.5», который выявлен более чем в сотне государств. По исследованиям, в июле в Казахстане у 70% заражённых также обнаруживали именно этот штамм.

«Нет смысла закрывать границу, потому что «Омикрон BA.5″ у нас уже есть. Другой вопрос, если будет появляться новый штамм с более тяжёлым течением. Надо будет задумываться, вводить ли ограничение на въезд. Хочу отметить: практически во всех странах все ограничительные меры сняли на границах. У нас также нет никаких ограничительных мер: не нужен карантин и ПЦР. Но учитывая, что у нас и в мире очередной подъём заболеваемости, соответственно, риск заболеть и приехать уже больным в инкубационным периоде всегда существует», – сказала Айжан Есмагамбетова в интервью телеканалу «Хабар 24».

По словам главного санврача, путешественникам нужно придерживаться мер профилактики в самолёте: носить маски и использовать санитайзеры, а также заблаговременно вакцининироваться и ревакцинироваться

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

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