В казахстанских школах увеличивается количество классов с казахским языком обучения, однако закрывать русскоязычные классы не планируют. Об этом заявил министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, открытие классов зависит исключительно от выбора родителей.

«Таких планов, сразу скажу, нет. Выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы. Сейчас, как вы видите, статистика желающих родителей учить своих детей в классах с казахским языком обучения становится больше. Это естественный процесс. Специальных планов или программ государство не имеет. Самое главное – в любых организациях образования обеспечить качественное обучение», — отметил министр.

Бейсембаев подчеркнул, что задача государства — гарантировать высокий уровень образования вне зависимости от языка обучения.

