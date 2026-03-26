Закручивают гайки: почему ограничения по кредитам могут навредить

Дальнейшее усиление регулирования рынка потребительского кредитования в Казахстане может привести к избыточным ограничениям. Такое мнение высказал директор департамента прикладных исследований AERC Асхат Мухтарұлы, передает LS .

По его словам, ужесточение требований не решает ключевую проблему закредитованности населения, поскольку она напрямую связана с уровнем доходов граждан. Во многих случаях кредиты используются не как инструмент потребления, а как способ покрыть разрыв между доходами и расходами.

Эксперт отметил, что оценивать ситуацию необходимо с двух сторон: с позиции устойчивости финансовой системы и с точки зрения положения самих домохозяйств.

Почему вводятся ограничения

С точки зрения финансовой стабильности действия регуляторов, включая Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, выглядят обоснованными. Они реагируют на ухудшение качества кредитного портфеля.

Так, с начала 2025 года доля просроченной задолженности выросла:

в банках — с 7,2% до 8,5%,

в микрофинансовых организациях — с 20,9% до 22,8%.

Среди уже введённых мер:

запрет на выдачу кредитов заемщикам с просрочкой более 30 дней,

снижение коэффициента долговой нагрузки,

внедрение контрциклического буфера капитала,

передача данных о кредитах в бюро в режиме реального времени.

Последняя мера направлена на борьбу с так называемым «кредитным шопингом», когда заемщики оформляют несколько займов одновременно в разных банках.

Есть риск «пережать» рынок

В то же время эксперт предупреждает, что рынок уже демонстрирует признаки охлаждения. В январе 2026 года рост кредитования населения замедлился, а в сегменте потребкредитов зафиксировано снижение на 6% в годовом выражении.

При этом ипотека, наоборот, показала рост на 22%.

Также сократилось количество краткосрочных займов:

до 3 месяцев — минус 8,3%,

от 3 месяцев до года — минус 2,1%.

По мнению эксперта, дополнительные ограничения могут усилить сжатие рынка сильнее, чем это необходимо.

Главная причина — доходы населения

Асхат Мухтарұлы подчеркнул, что ключевая проблема — не в доступности кредитов, а в финансовом положении граждан.

По итогам 2024 года доходы домохозяйств покрывали лишь 84% их потребительских расходов. Это означает, что часть расходов финансируется за счёт займов или других источников.

При этом значительная часть бюджета уходит на базовые потребности, прежде всего продукты питания, что ограничивает возможности для сокращения расходов.

В таких условиях спрос на кредиты сохраняется независимо от их стоимости.

Кредиты дорожают, риски сохраняются

Эксперт также считает спорной меру повышения налоговой нагрузки на потребительское кредитование. По его мнению, это приведёт не к снижению долговой нагрузки, а к удорожанию займов.

Так, средняя ставка по кредитам на личные цели выросла с 19,6% в декабре 2025 года до 22,3% в январе 2026 года.

В результате нагрузка на заемщиков может увеличиться, а часть спроса потенциально перейдёт в неформальный сектор.

Решение — в росте доходов

Эксперт считает, что проблему закредитованности нельзя решить только ограничениями. По его мнению, необходимы меры, направленные на рост реальных доходов населения.

При этом инициативы по борьбе с мошенничеством, такие как биометрия и «период охлаждения», остаются актуальными, но решают отдельные задачи.

