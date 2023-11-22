Закрутило на скользкой дороге. Девушка сегодня погибла в ДТП на трассе в Костанайской области

Отвечая на запрос журналиста, в ДП сообщили о том, что 22 ноября около 10:00 часов на 10 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь – Сурган» около п.Талапкер 28-летний водитель, управляя автомобилем Ауди, при совершении обгона, не убедившись в безопасности маневра, на полосе предназначенной для встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомобилем «Рено Дастер».

В результате дорожно-транспортного происшествия, 24-летняя пассажир «Ауди» скончалась в больнице от полученных травм. Сам водитель получил различные телесные повреждения.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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