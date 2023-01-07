Закрыли трассы из-за метели в Костанайской области

Уважаемые жители и гости Костанайской области в связи с неблагоприятными погодными условиями снегом, ограниченной видимостью (метелью) ДП области просит Вас ограничить выезд за пределы населенных пунктов области и следить за сообщениями о погоде и состоянием дорог в СМИ.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций, в связи ухудшением погодных условий с 09:00 часов 7 января 2023 года закрыто для движения всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог областного значения:
1. А/Д Торгай-Шили-Аралколь с 0 по 182 км.
2. А/Д Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка с 0 по 106 км.
3. А/Д Аулиеколь-Диевка-Косагал-Ак Жол с 0 по 130 км.
4. А/Д Караменды-Раздольное-Аралколь с 0 по 163 км.
5. А/Д Аулиеколь-Жолдама с 0 по 257 км.
6. А/Д Аулиеколь-Торгай с 0 по 288 км.,
А также с 10:00 на республиканской автодороге Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» от п.Аулиеколь до п.Октябрьский.
07.01.23г. с 12-00 в связи c закрытием дороги на территории Акмолинской области (ограниченная видимость, усиление ветра, метель), закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области на участке:
1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» (340-377км) от г. Аркалык до гр. с Акмолинской области.
В связи с этим УАП ДП просит водителей транспортных средств быть максимально внимательным и осторожным, во время движения соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирование.
Внимание и осторожность это главный принцип поведения, которых следует неукоснительно придерживаться на дорогах в непогоду.