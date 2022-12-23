Закрыли трассы из-за ухудшения погоды

23 декабря с 11-40 в связи с ухудшением погодных явлений (сильная метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех автотранспортных средств на участке а/д Республиканского значения Костанайской области:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (106-232 км) от п. Аулиеколь до гр. Акмолинской области.

23.12.22 г. с 12-00 в связи с ухудшением погодных явлений (сильная метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке а/д Областного значения Костанайской области:

1. «Рудный-Качар-Федоровка» (0-82,7км);

2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).

С 13-30 в связи с плохой видимостью (метель) в целях не допущения чрезвычайных ситуаций, принято решение о закрытии автомобильных дорог на участках а/д Областного значения Костанайской области:

1. а/д «Карасу – Большая Чураковка» (0-114,1км);

2. а/д «Койбагор – Карасу- Севастополь» (0-124км).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.