В суде №2 города Костаная в сокращённом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении У., обвинённого в покушении на получение взятки в крупном размере.

Следствием и судом установлено, что с января по сентябрь 2025 года по инициативе прокурора г. Рудный У. в городском отделе строительства проводилась проверка по факту необоснованных выплат сотрудникам, выявленных ревизионной комиссией. В этот период подсудимый потребовал от исполняющего обязанности руководителя госучреждения 20 млн тенге взятки за прекращение проверки и освобождение от уголовного преследования. У. был задержан при получении денежных средств.

В прениях государственный обвинитель просил назначить 4 года 6 месяцев лишения свободы. Сторона защиты настаивала на штрафе.

Санкция ч.3 ст. 366 УК РК предусматривает штраф в размере 60–70-кратной суммы взятки либо лишение свободы на 7–12 лет. С учётом норм ч.3 ст.56 УК (за покушение наказание не может превышать 3/4 максимума — 9 лет) и ч.3 ст.55 УК (при ускоренном досудебном расследовании — не более половины от указанного предела — 4 года 6 месяцев), суд назначил У. наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, осуждённый лишён классного чина «старший советник юстиции».

МВД обратилось к казахстанцам с жестким заявлением Министерство внутренних дел обратилось к гражданам из-за набирающих обороты провокационных роликов в соцсетях, передаёт Polisia.kz....

Зима близко. Холодная волна накрывает РК Осеннее тепло сменит зима: антициклон отступает, на страну выходит северный циклон. По мере продвижения холодных...