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Закрытие госжилпрограмм уже сказывается на удорожании коммерческой ипотеки

papamaster.su

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По словам казахстанских экспертов, прекращение финансирования государственных программ однозначно скажется на удорожании коммерческой ипотеки. Ведь, учитывая отсутствие конкуренции, банки второго уровня не заинтересованы в том, чтобы снижать ставку ипотечных программ для привлечения покупателей.

Льготную ипотеку «Баспана хит» перестали финансировать уже в этом году, другая госпрограмма — «7-20-25» тоже завершается. На рынке остаются только коммерческие ипотечные программы, которые зачастую неподъемные для большинства граждан страны. В Костанайском филиале «Отбасы банк» сейчас открыто больше 80 тыс. депозитов. В этом году этот портфель увеличился еще на 8 тысяч.

«У нас на данный момент закрыли такие программы, как Баспана Хит. Уже не кредитуются. Завершается 7-20-25, но нельзя сказать, что у нас ажиотаж теперь, спрос остается в этом направлении и нужно создавать дополнительный продукт», — говорит начальник отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

В Костанайском филиале «Отбасы банка» подчеркивают, что сейчас они вплотную работают по госпрограммам «Нурлы Жер», «Шанырак» и «Аскери Баспана» — для военнослужащих. Но при этом уже начали прием и по новой — женской ипотеке «Умай», в которой могут принять участие женщины от 18 лет и старше. Причем кредитование может выдаваться и нулевым депозитом в банке.

«Но здесь есть нюанс. Нет обеспечения суммы, самое главное, от суммы можно получить 80-85 процентов от оценки недвижимости. Самое главное идет ставка 12 процентов, но очень важно, что она может уменьшится до 3,5 процентов+ от 3 до 8 лет до того момента как клиент не накопит 50 процентов», — сообщил Амир Искендиров.

В Костанайской области по «Умай» уже выдано 49 займов и это весьма неплохо, отмечает специалисты банка, для программы, работающей всего несколько месяцев. Что касается выданных ипотечных займов этого года, то в «Отбасы банке» ждут завершения строительства новых многоэтажек в районе Куная. В этом году здесь планируется сдать 8 домов по 45 квартир каждый, тогда и подобьют окончательную статистику.

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