Закрытие госжилпрограмм уже сказывается на удорожании коммерческой ипотеки

По словам казахстанских экспертов, прекращение финансирования государственных программ однозначно скажется на удорожании коммерческой ипотеки. Ведь, учитывая отсутствие конкуренции, банки второго уровня не заинтересованы в том, чтобы снижать ставку ипотечных программ для привлечения покупателей.

Льготную ипотеку «Баспана хит» перестали финансировать уже в этом году, другая госпрограмма — «7-20-25» тоже завершается. На рынке остаются только коммерческие ипотечные программы, которые зачастую неподъемные для большинства граждан страны. В Костанайском филиале «Отбасы банк» сейчас открыто больше 80 тыс. депозитов. В этом году этот портфель увеличился еще на 8 тысяч.

«У нас на данный момент закрыли такие программы, как Баспана Хит. Уже не кредитуются. Завершается 7-20-25, но нельзя сказать, что у нас ажиотаж теперь, спрос остается в этом направлении и нужно создавать дополнительный продукт», — говорит начальник отдела КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

В Костанайском филиале «Отбасы банка» подчеркивают, что сейчас они вплотную работают по госпрограммам «Нурлы Жер», «Шанырак» и «Аскери Баспана» — для военнослужащих. Но при этом уже начали прием и по новой — женской ипотеке «Умай», в которой могут принять участие женщины от 18 лет и старше. Причем кредитование может выдаваться и нулевым депозитом в банке.

«Но здесь есть нюанс. Нет обеспечения суммы, самое главное, от суммы можно получить 80-85 процентов от оценки недвижимости. Самое главное идет ставка 12 процентов, но очень важно, что она может уменьшится до 3,5 процентов+ от 3 до 8 лет до того момента как клиент не накопит 50 процентов», — сообщил Амир Искендиров.

В Костанайской области по «Умай» уже выдано 49 займов и это весьма неплохо, отмечает специалисты банка, для программы, работающей всего несколько месяцев. Что касается выданных ипотечных займов этого года, то в «Отбасы банке» ждут завершения строительства новых многоэтажек в районе Куная. В этом году здесь планируется сдать 8 домов по 45 квартир каждый, тогда и подобьют окончательную статистику.

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