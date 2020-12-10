«Закрытие регионов на карантин» с 14 декабря прокомментировало правительство

В мессенджерах казахстанцы пересылают информацию о том, что в Казахстане с 14 декабря якобы усилят карантин, закроют регионы и установят блокпосты. Информацию о закрытии областей из-за коронавируса прокомментировали в пресс-службе премьер-министра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщение о «закрытии регионов на карантин» представляет собой фотографию некоего документа, якобы адресованного акимам областей от имени премьер-министра Аскара Мамина. Это – фальсификация, пишет портал.

Информацию официально опровергли в пресс-службе премьер-министра:

«Данное сообщение не соответствует действительности. Фотография документа о закрытии регионов является фейком. В регионах и городах Казахстана не планируется вводить строгий локдаун с установкой блокпостов и ограничением движения с 14 декабря. Призываем казахстанцев доверять только информации из официальных источников», — сказано в заявлении пресс-службы.

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