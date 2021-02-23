Закрыто 19 автодорог, выставляют блокпосты. Какая работа проводится на дорогах, рассказали в ДЧС

Информация о сложившейся обстановке и принимаемых мерах по закрытию участков автодорог в Костанайской области.
В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, метелью, ограниченной видимостью для всех видов транспортных средств ограничено движение на отдельных участках 19 автомобильных дорогах Костанайской области: 6 республиканского и 13 областного значения (решение № 40, 41 от 23.02.2021 г.):
Автодороги республиканского значения:
1. Р-36, Костанай – Аулиеколь – Сурган; 7-232 км., от границ г. Костанай до границ Акмолинской области;
2. А-16, Жезказган – Петропавловск 252-377 км. от границ Карагандинской области до границ Акмолинской области.
3. А-23, Денисовка – Житикара – Мюктиколь – гр. РФ, 50-161 км., от гр. Житикара до гр. РФ;
4. КР-Д5-2, Денисока – Аршалы – Комаровка, 0-96 км.;
5. КР-27, Житикара – Чайковский, 0-27 км.;
6. КР-26, Объезд с. Мариновка, 0-9 км.;
Автодороги областного значения:
1. Аулиеколь – Жолдама, 0-257 км.;
2. Аркалык — Торгай, 0-288 км.;
3. Койбагор – Карасу — Севастопольское, 0-124 км.;
4. Житикара – Камысты, 0-73 км.;
5. Адаевка – Уркаш – Аралколь, 0-110 км.;
6. Караменды – Раздольное – Аралколь, 0-163 км.;
7. Торгай – Шили — Аралколь, 0-182 км.;
8. Лисаковск – Кайындыколь – Краснооктябрьский, 0-87 км.;
9. Аулиеколь – Диевка – Чосалы – Акжол, 0-130 км.;
10. Аулиеколь – Москалевка — Шокай, 0-10 км.;
11. Тобол – Айет – Красносельское – Набережное;
12. Айет – Красносельское – Набережное, 0-40 км.;
13. Рудный – Качары – Федоровка, 0-82 км.
Скоплений автотранспортных средств нет. Проводится работа по выставлению блокпостов.
В кризисном центре Департамента с 20.00 22 февраля т.г. создан оперативный штаб из 5 сотрудников.
Средняя температура по области –19С, ветер 12 м/с, почти по всей территории осадки в виде снега.
Проведено оповещение населения, путем рассылки СМС сообщений через мобильных операторов связи, мобильного приложения «Дармен» и по аппаратуре П-160.
В местные исполнительные органы всех уровней, объекты жизнеобеспечения, учреждения образования, республиканские и региональные СМИ, социальные сети направлена информация об ухудшении погодных условий и мерах безопасности во избежание чрезвычайных ситуаций.
Проводится анализ сложившейся обстановке, отрабатывается взаимодействие со службами МПС, МИО и ФАО «КазАвтоЖол»,
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области