Закрыто дело о нападении директора Костанайского филиала «Казтелерадио» на сотрудника

20 февраля в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на юриста Шарипова. Он сообщил, что на него напал его начальник, то есть директор филиала АО «Казтелерадио» по Костанайской области Ахметов.

По факту данного «инцидента» приказом Председателя АО «Казтелерадио» была создана дисциплинарная комиссия с целью проведения служебной проверки и установления обстоятельств произошедшего. Для всестороннего и объективного расследования дисциплинарная комиссия была создана исключительно из работников Центрального аппарата, которые прибыли в Костанай из Алматы в кратчайшие сроки.

Для восстановления реальной картины произошедшего были тщательно и беспристрастно опрошены свидетели «инцидента». По итогам служебной проверки выяснилось, что факт удушения не подтвердился.

Параллельно с этим, Шарипов обратился в Специализированный административный суд Костаная, который своим постановлением от 3 марта прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении директора филиала АО «Казтелерадио» по Костанайской области Ахметова в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, на момент осмотра у Шарипова каких-либо наружных телесных повреждений не обнаружено.

Со своей стороны, АО «Казтелерадио» заявляет о приверженности политики открытости и всегда готов со всей тщательностью подходить к подобным разбирательствам, показывая свое стремление к всесторонней защите интересов сотрудников.

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