Закрытое небо Европы для РФ уже отрицательно сказалось на костанайских туристах

Директор центра образования и туризма в Костанае Гульмира Капенова признается, что за последние три года они и ее коллеги уже научились держать удар. Турбизнес стал за это время более рискованным и серьезно зависимым от геополитической обстановки.

Уже было полностью закрытое небо для полетов и частично, сейчас они столкнулись с новыми неприятностями — запрет на перелеты в Европу из РФ.

«Пострадали, конечно, те туристы, у кого были забронированы туры из РФ, Доминикана, Куба, те, которые из Казахстана не летают. У наших туристов туры были, они пострадали», — сообщила директор центра образования и туризма Гульмира Капенова.

Но в некоторые страны Европы сейчас летают самолеты из Нур-Султана, и эту проблему можно решить, увеличив количество рейсов при необходимости, отмечает собеседница. С ростом валют, а евро и доллар у нас вновь стали дороже, сложнее — ведь это напрямую отражается на материальных возможностях туристов.

«Прямой зависимости от евро у нас. Люди любят Турцию и пакет привязан к евро. Но из своего опыта скажу, что обычно через две недели затишья люди идут пересчитывать свои запасы и бронировать отдых», — отметила Гульмира Капенова.

При этом Гульмира Капенова подчеркнула, что за эти три года система возврата денежных средств при таких ситуациях уже стала отработанной, да и сами туристы теперь обязательно просматривают пункт форс-мажорных обстоятельств в договорах перед тем, как соглашаются на поездку. Раньше — не обращали сильного внимания на него.

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