Закрыты 127 участков автодорог — МЧС РК

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах.

На блок-постах скопилось 600 ед. автотранспортных средств.

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 691 человек, в т.ч. 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Карагандинская и Абайская), отбуксировано 145 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 ед. техники (Вахтовка и Кунг).

В пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 дети (Жамбылская область, область Абай, Акмолинская, Костанай, Павлодарская).

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 71 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 ед. техники МЧС, МИО и МВД.

Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

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