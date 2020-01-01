Закрыты автодороги в нескольких областях

Из-за метели и плохой видимости спасатели закрыли движение на нескольких автодорогах республиканского и областного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД.

1 января с 02.00 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, видимость нулевая, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Самара — Шымкент, 773-853 километры от поселка Белогорка до города Хромтау.

С 00.30 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, видимость нулевая, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодороги областного значения Донское — Бадамша — трасса Актобе — Орск, 45-75 километры от поселка Бадамша до автодороги Актобе — Орск, Актобе — Болгарка -Шубаркудук, 17-191 километры от поселка Сазда до автодороги Актобе — Астрахань.

С 03.00 часов в Костанайской области в связи ухудшением погодных условий (плохая видимость, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги областного значения Костанай — Веденка, 5-97 километры от Костаная до поселка Веденка.

Спасатели попросили граждан следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, sms-оповещением.

«В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112», — отметили в ведомстве.