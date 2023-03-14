Закрывают трассы в Костанайской области

14 марта с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги областного значения Костанайской области:

— а/д «Рудный-Качар-Федоровка» (0-82,7км)

14.03.23г. с 21-30 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Карасу-Большая Чураковка» (0-114,1км),

2. «Костанай-Введенка» (8-97 км).

14.03.23г. с 22:00 в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, метель, плохая видимость) введено ограничение для грузового и общественного транспортного средства на участке автодороги республиканского значения:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-218км (от г.Тобыл до п. Октябрьское)

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