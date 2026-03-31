Закрываются один за другим: в Казахстане массово прекращают работу процедурные кабинеты

Министерство здравоохранения Республики Казахстан продолжает масштабные проверки частных процедурных кабинетов по всей стране. Цель — выявление фактов незаконной медицинской деятельности и нарушений стандартов оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

По данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля, в ходе мониторинга установлено, что из 1900 проверенных частных процедурных кабинетов 408 осуществляли деятельность без соответствующей лицензии.

Сотни кабинетов закрылись добровольно

В результате проверок 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность. Часть предпринимателей выразила готовность легализовать свою работу и уже приступила к оформлению необходимых разрешительных документов.

Кроме того, в отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки.

Выявлены серьёзные нарушения

По итогам завершённых проверок зафиксирован ряд системных нарушений. Среди них:

осуществление медицинской деятельности без лицензии;

несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований;

нарушения условий хранения лекарственных средств;

отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

отсутствие необходимых укладок для оказания экстренной медицинской помощи.

Штрафы превысили 16 миллионов тенге

По результатам контрольных мероприятий составлено 147 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 16 миллионов тенге.

В Министерстве здравоохранения подчёркивают, что проводимые меры направлены на защиту здоровья и безопасности пациентов, а также на повышение качества медицинских услуг и соблюдение требований законодательства.

Газификацию дач в Костанае остановили: что происходит Вопрос газификации дачных и садовых обществ в Костанае остаётся открытым и вызывает активное обсуждение среди...

«Уговоры закончились»: в Костанае могут начать изымать участки Аким Костаная Марат Жундубаев резко раскритиковал состояние городской среды, особенно в центральной части города. По...