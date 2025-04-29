Пересмотреть бюджет в отношении оптимизации расходов обещал аким Костаная Марат Жундубаев. При этом он отметил, что необдуманные покупки в акимате итак не делали.

«Автомобиль говорим, компьютеры, где-то мебель мы планировали в начале года приобретать. Если кто-то не приобрел, после этого запрета, мы эти закупки производить не будем. То есть мы оптимизируем на тех расходах, которые не влияют на социальное самочувствие жителей нашего города или экономику. Мы в самом начале, когда планировали бюджет в городе, у нас бездумных идей не было. С учетом того, что сегодня есть распоряжение, есть сегодня такое решение по оптимизации бюджета, мы еще раз пересмотрим его во второстепенных задачах. Если автомобили приобретаются, они приобретаются для работы. За последние два-три года мы поменяли парк. Но работать надо. Это такой же инструмент, атрибут любого госслужащего, как стол, ручка и тд. Все зависит от занимаемой должности. Если он специалист, он работает в кабинете, он может пешком ходить. Если он руководитель, он должен весь город объезжать по пять раз. Я утрирую, но…как лишать его, оптимизировать в чем-то и требовать эффективность работы», — отметил глава города.

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