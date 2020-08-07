Стало известно, когда выдадут учебники и компьютеры школьника Костанайской области

Об обеспечении компьютерной техникой и интернетом рассказал аким Костанайской области на онлайн-брифинге об организации учебного процесса. К слову, дистанционный режим обучения невозможно организовать без наличия компьютера дома у ребенка и дома у педагога.

Для этого в летний период произведен закуп 6 тысяч компьютеров на 1,4 млрд тенге, что позволило обновить компьютерный парк организаций образования области на 50%. Дополнительно Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется выделение средств из правительственного резерва на приобретение более 15 тысяч единиц компьютерной техники на общую сумму 2,4 млрд тенге.

В целом, этих ресурсов достаточно, чтобы закрыть потребность в компьютерной технике у педагогов и школьников. В этой связи проведена работа по передаче компьютеров на возвратной основе из организаций образования педагогам и учащимся, в первую очередь, детям из социально-уязвимых категорий семей. На сегодняшний день уже передано 11 188 единиц компьютерной техники, из них 11 012 учащимся и 176 педагогам.

«Также отмечу, есть семьи, в которых несколько детей школьного возраста, вдобавок сами родители работают в дистанционном режиме, а в наличии только один компьютер. О проблемах такого рода необходимо сообщить администрации школы до начала учебного года. Ваш вопрос будет решаться индивидуально. Ресурсы для этого в области имеются. Для обеспечения доступом к интернету за счет различных источников финансирования приобретаются модемы мобильного интернета»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Также все 490 школы области до начала нового учебного года будут подключены к высокоскоростному интернету на эти цели в 2020 году выделено 163,5 млн тенге.

Несмотря на дистанционный формат, каждый школьник будет обеспечен бесплатными учебниками. В текущем году на приобретение учебных материалов направлено около 1,2 млрд тенге. Доставку учебников до школ области будет завершена до 25 августа текущего года. Сеть дошкольных организаций области включает 186 детских садов, из них 64 частных. Общий контингент воспитанников –22,7 тысяч детей. Кроме этого, в области 399 мини-центра с охватом 9 тысяч детей.

«Работа дошкольных организаций будет возобновляться в режиме функционирования дежурных групп, которые будут формироваться на основании заявления родителей или законных представителей в администрацию детского сада. При улучшении эпидситуации – будут открыты полные групп с соблюдением социальной дистанции и строгих мер санитарной безопасности. В организациях дополнительного образования, которых в области 45 с общим контингентом около 39 тысяч воспитанников,работа в зависимости от эпидемиологической обстановки будет организована в дистанционном формате и в штатном режиме в индивидуальном порядке или в малых группах с соблюдением санитарных норм. Касательно специальных организаций отмечу, новый учебный год в штатном режиме с усилением мер санитарной безопасности начнут 2 школы-интерната с контингентом 506 воспитанников. 4 специальные школы, в которых обучается 259 учащихся, будут работать в дистанционном формате, педагоги готовят занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка»,- пояснил Архимед Мухамбетов.

Новый учебный год в дистанционном режиме начнут и все 34 организации технического и профессионального образования области с общим контингентом более 22 тысяч студентов. Соответствующие условия во всех колледжах созданы.В 2020 году в области дан старт новым проектам, направленным на улучшение условий проживания студенческой молодежи. Так, в рамках «Дорожной карты занятости» в городе Костанае началось строительство двух общежитий колледжей: Костанайского высшего медицинского колледжа мощностью 250 мест на сумму порядка 700 млн тенге со сроком завершения до конца текущего года и Костанайского колледжа автомобильного транспорта мощностью 500 мест на общую сумму 1,5 млрд тенге. Строительство планируется завершить в 2021 году.

«В целом в области проводится весь комплекс мероприятий для организованного начала учебного года. Еще раз хочу подчеркнуть: Дистанционное обучение – это вынужденная мера, в дальнейшем, при устойчивом улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации будет постепенный переход организаций образования к штатному формату. В завершении своего выступления, хотел бы обратиться к родителям и педагогам. Все мы сейчас находимся в непростой ситуации, но мы должны быть едины в стремлении обеспечить нашим детям качественное обучение, при этом обеспечить их безопасность, исключить риски причинения вреда их здоровью»,- сказал Архимед Мухамбетов.

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